Intel і США укладуть угоду на понад $8 млрд

Intel і уряд США остаточно узгодять пряме фінансування виробника чіпів у розмірі 8,5 млрд дол до кінця 2024 року. Про це повідомляє Finincial Times.

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Обговорення перебувають на просунутій стадії, але немає гарантій, що вони будуть завершені до кінця 2024 року, до того ж будь-яке поглинання всього або частини бізнесу Intel може призвести до зриву переговорів.

У березні президент США Джо Байден виділив Intel майже 20 млрд дол у вигляді грантів і кредитів для збільшення обсягів виробництва напівпровідникових чіпів на внутрішньому ринку.

Попередня угода передбачала виділення 8,5 млрд дол у вигляді грантів і до 11 млрд дол у вигляді кредитів для Intel в Арізоні, де частина фінансування буде використана для будівництва двох нових заводів і модернізації існуючого.

Зазначається, що Qualcomm звернулася до Intel з пропозицією розглянути можливість придбання проблемного виробника мікросхем.

Колись домінуюча сила у виробництві чіпів, Intel поступилася своїми виробничими перевагами конкуренту Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), і не змогла випустити широко бажаний чіп для буму генеративного штучного інтелекту, на якому капіталізуються Nvidia, і AMD.