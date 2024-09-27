До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро зросло на 18 копійок у купівлі та у продажу.
27 вересня 2024, 17:35
Курс валют на вечір 27 вересня: євро зросло на міжбанку на 18 копійок
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Відкриття 27 вересня
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Закриття 27 вересня
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Зміни
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41,14/41,16
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41,15/41,17
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1/1
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45,85/45,86
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46,03/46,04
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18/18
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 45,90 грн, а продають за 46,45 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,42−41,50, євро — 46,29−46,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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