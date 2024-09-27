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27 вересня 2024, 16:46

Власника Facebook оштрафували на 91 млн євро за неналежне зберігання паролів

Регулятор ЄС з питань конфіденційності оштрафував компанію Meta (власника Facebook) на 91 мільйон євро за ненавмисне зберігання паролів деяких користувачів без захисту або шифрування. Про це повідомляє Reuters.

Регулятор ЄС з питань конфіденційності оштрафував компанію Meta (власника Facebook) на 91 мільйон євро за ненавмисне зберігання паролів деяких користувачів без захисту або шифрування.

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Розслідування щодо компанії було розпочато п'ять років тому після того, як Meta повідомила Комісію із захисту даних Ірландії (DPC) про те, що вона зберігала деякі паролі у «відкритому тексті» (вихідний текст, що підлягає шифруванню і може бути прочитаний без додаткової обробки). Тоді Meta публічно визнала цей інцидент, а DPC заявила, що паролі не були доступні зовнішнім сторонам.

Представник Meta заявив, що компанія негайно вжила заходів для виправлення помилки після того, як виявила її під час перевірки безпеки в 2019 році, і що немає жодних доказів того, що паролі були використані зловмисниками або отримали доступ до них неналежним чином.

«Паролі користувачів не повинні зберігатися у відкритому вигляді, враховуючи ризики зловживань», — заявив у своїй заяві заступник комісара DPC Ірландії Грем Дойл.

Комісія із захисту даних Ірландії є провідним регулятором ЄС для більшості найбільших американських інтернет-компаній через те, що їхні операції в ЄС зазвичай здійснюються через Ірландію.

Джерело: Мінфін
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