Експортно-кредитна агенція Польщі KUKE вперше застрахувала виробничий комплекс польської компанії в Україні. Вартість застрахованого обʼєкта перевищує $45 млн, повідомляє пресслужба Мінекономіки України.
Експортно-кредитна агенція Польщі вперше застрахувала польські інвестиції в Україні
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Це перша співпраця між KUKE та агенцією з гарантування інвестицій Групи Світового банку MIGA після підписання меморандуму про взаєморозуміння на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні, зазначають у міністерстві.
Страхування політичних ризиків, надане MIGA та перестраховане KUKE, покриває потенційні втрати, зокрема, пов’язані з ризиками війни.
Для KUKE це перша перестрахувальна операція щодо політичних ризиків, пов’язаних з іноземними прямими інвестиціями в Україну, здійснена для інвестора. У Мінекономіки не уточнили, які саме польські інвестиції застраховано.
У міністерстві нагадали, що Меморандум про взаєморозуміння між MIGA та KUKE підписаний на Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні забезпечив основу для співпраці в межах проєктів через спільне страхування, паралельне страхування та перестрахування.
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