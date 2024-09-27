Експортно-кредитна агенція Польщі вперше застрахувала польські інвестиції в Україні

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Це перша співпраця між KUKE та агенцією з гарантування інвестицій Групи Світового банку MIGA після підписання меморандуму про взаєморозуміння на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні, зазначають у міністерстві.

Страхування політичних ризиків, надане MIGA та перестраховане KUKE, покриває потенційні втрати, зокрема, пов’язані з ризиками війни.

Для KUKE це перша перестрахувальна операція щодо політичних ризиків, пов’язаних з іноземними прямими інвестиціями в Україну, здійснена для інвестора. У Мінекономіки не уточнили, які саме польські інвестиції застраховано.

У міністерстві нагадали, що Меморандум про взаєморозуміння між MIGA та KUKE підписаний на Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні забезпечив основу для співпраці в межах проєктів через спільне страхування, паралельне страхування та перестрахування.