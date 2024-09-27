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27 вересня 2024, 12:32

Україна отримала 10 мільйонів євро пільгового фінансування від Банку Розвитку Ради Європи. На що підуть кошти

До загального фонду держбюджету надійшли 10 млн євро пільгового фінансування від Банку Розвитку Ради Європи (БРРЄ). Це — перший транш БРРЄ на умовах спільного фінансування в межах проєкту Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя (HEAL Ukraine)», повідомляє пресслужба Міністерва фінансів України.

До загального фонду держбюджету надійшли 10 млн євро пільгового фінансування від Банку Розвитку Ради Європи (БРРЄ).
Фото: coe.int

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Куди спрямують кошти

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету на виплати за програмою медичних гарантій відповідно до Рамкової угоди про позику між Україною та БРРЄ.

Зокрема, 10 млн євро профінансують пріоритетні потреби у сфері охорони здоров’я, у тому числі реабілітацію та послуги з психологічної підтримки.

«Проєкт HEAL Ukraine спрямований на задоволення нових та невідкладних потреб у сфері охорони здоров’я, модернізацію медичної системи тощо. Це рамковий проєкт із загальним запланованим обсягом фінансування у розмірі $500 млн», — йдеться у повідомленні.

У межах проєкту до загального фонду державного бюджету вже надійшло $136 млн (позикового та грантового фінансування). Ці кошти дозволили профінансувати такі медичні послуги:

  • понад 5 000 000 доз основних дитячих щеплень;
  • понад 5 300 000 осіб пройшли розширений первинний медичний огляд;
  • понад 4 900 000 осіб отримали пільгові ліки за державною програмою «Доступні ліки»;
  • близько 400 000 людей отримали послуги з психічного здоров’я;
  • близько 430 000 осіб пройшли курс реабілітації;
  • понад 3900 медичних працівників пройшли навчання з надання допомоги особам, які пережили гендерно-обумовлене насильство.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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Rubi0
Rubi0
27 вересня 2024, 14:09
#
«более 5 000 000 доз основных детских прививок» красиво звучит, а по факту привезут не Французские или Американские, а Индийские прививки БЦЖ от которых у детей ноги парализует или эпилептиками становятся. В лучшем случае сейчас в частных клиниках можно найти корейские, но Украина же Европа как бы, а не Азия.
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