В Україні оголосили перший онлайн-аукціон для «зеленої» енергетики

Вперше ДП «Гарантований покупець» оголосило онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

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Першим лотом стала додаткова річна квота підтримки для вироблення електроенергії з енергії сонячного випромінювання розміром 11 МВт. Станція повинна знаходитися на лівому березі Дніпра, крім тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій.

Аукціон відбудеться 31 жовтня 2024 року на Prozorro.Продажі.

Максимальний розмір цінової пропозиції учасника — 9 євроцентів за 1 кВт/год. Аукціон проходитиме на зниження ціни.

«Лише наприкінці літа ми збільшили квоту підтримки виробників електроенергії з альтернативних джерел у розмірі 110 МВт на 2024 рік і вже маємо перший аукціон у системі Прозоро.Продажі. Завдяки цьому інструменту інвестори отримують довготривалу гарантовану підтримку, що дозволить їм залучити кредитні ресурси, створити робочі місця та нові генеруючі потужності», — зазначила перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки України, Юлія Свириденко.

За її словами цей аукціон не останній, наступні відбуватимуться впродовж осені. За розподілом додаткових квот підтримки, на сонячні електростанції припаде 11 МВт, на вітрові електростанції — 88 МВт, для інших видів (біомаса, біогаз, малі ГЕС) — 11 МВт.