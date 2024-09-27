Ціни на золото знову оновили історичний рекорд, а срібло на 12-річних максимумах

На тлі очікувань чергового зниження відсоткових ставок у США ціни на золото у четвер, 26 вересня, оновили рекорд, а на срібло досягли найвищого рівня з 2012 року. Про це пише Bloomberg.

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Спотова ціна на золото зросла до позначки $2680 за тройську унцію. Срібло здорожчало до $32,614 за унцію, збільшивши приріст цього року до 37%.

Ціни на срібло залишаються значно нижчими за історичний максимум майже $50, який був встановлений у 2011 році.

Інвестори очікують на виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Павелла в надії отримати підказки з приводу перспектив грошово-кредитної політики.

Зниження ставки ФРС США призведе до здешевшання вартості грошей, тож інвестиції в золото стають вигіднішими. До того ж золото більш безпечний актив у періоди економічної нестабільності та політичної невизначеності.

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