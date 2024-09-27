Курс валют на 27 вересня: долар та євро подешевшали у банках на 15 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 15 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро також подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки. Євро не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 45,80 грн, а продають за 46,44 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,38−41,45, євро — 46,25−46,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,14−41,16 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,85−45,86 грн/євро.

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