Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 370 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 649 170 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 вересня 2024, 8:41
Втрати ворога за 26 вересня: 1 370 російських окупантів, 21 танк та 85 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 649170 (+1370) осіб,
- танків — 8846 (+21) од,
- бойових броньованих машин — 17396 (+48) од,
- артилерійських систем — 18678 (+58) од,
- РСЗВ — 1199 (+0) од,
- засоби ППО — 961 (+2) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16031 (+85),
- крилаті ракети — 2608 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 25411 (+58) од,
- спеціальна техніка — 3192 (+2).
Джерело: Мінфін
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