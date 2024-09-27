Українці перереєстрували через «Дію» 170 тисяч транспортних засобів — МВС

В Україні через «Дію» вже перереєстровано 170 000 транспортних засобів. Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

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«Ця функція стала доступною для громадян 20 грудня 2023 року. На сьогодні через „Дію“ були перереєстровані 170 тисяч транспортних засобів. У цьому випадку ми можемо говорити, що 340 тисяч осіб вже не зверталися у сервісні центри, а зробили це онлайн», — зазначив він.

Заступник міністра додав, що кількість операцій із перереєстрації транспортних засобів, які були здійснені через «Дію», становить близько 12% від усіх операцій щодо перереєстрації транспортних засобів, які проводилися за весь період від початку запуску цієї послуги.

«Це насправді досить великий і суттєвий відсоток. Ми плануємо збільшувати показник онлайн-перереєстрацій доти, доки не зможемо сказати, що ця послуга повністю автоматизована та у громадян відсутня необхідність спілкуватися з адміністраторами і відвідувати сервісні центри МВС», — зауважив Тимченко.