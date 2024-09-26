НКРЕКП готує підвищення максимальних цін на електроенергію

Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готується з 1 листопада 2024 року переглянути граничні ціни на ринку електроенергії. Про це повідомляє ExPro з посиланням на проєкт постанови НКРЕКП, який планується схвалити на засіданні 1 жовтня.

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Регулятор пропонує з 1 листопада встановити такі граничні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку:

з 00:00 до 07:00 — 5600 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 6900 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 9000 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт·год.

Порівняно із чинною постановою НКРЕКП про встановлення «прайс-кепів», пропонується підвищити граничну ціну у часовий проміжок з 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год.

Максимальні граничні ціни на балансуючому ринку електроенергії пропонується залишити без змін:

з 00:00 до 07:00 — 6 600 грн/МВт-год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 — 10 000 грн/МВт-год;

мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт-год.

Учасники ринку зможуть подати свої зауваження та пропозиції до проєкту після схвалення Комісією. Очікується, що фінальне рішення буде з вищими граничними цінами, ніж запропоновано регулятором на цьому етапі.

У обґрунтуванні до проєкту постанови НКРЕКП зазначається, що перегляд «прайс-кепів» дозволить підвищення ліквідності на ринку електричної енергії, що зокрема, дасть можливість генеруючим компаніям отримати кошти на покриття значних витрат на проведення ремонтних робіт та відновлення обладнання через постійні обстріли.

Крім того, це збільшить обсяги комерційного імпорту електроенергії для покриття дефіциту в енергосистемі, адже у деяких розрахункових періодах встановлені «прайс-кепи» є нижчими за фактичні ціни електричної енергії на ринках електричної енергії суміжних держав.