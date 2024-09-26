До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.
26 вересня 2024, 17:36
Курс валют на вечір 26 вересня: долар та євро продовжують дешевшати на міжбанку
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Відкриття 26 вересня
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Закриття 26 вересня
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Зміни
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41,18/41,21
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41,14/41,16
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4/5
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45,94/45,96
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45,84/45,84
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10/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,60 грн. Євро купують за 45,95 грн, а продають за 46,54 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,38−41,47, євро — 46,25−46,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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