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26 вересня 2024, 18:38

ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Усманова на понад 2 мільярди

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував активи російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів на суму в понад 2 млрд грн. Про це повідомила заступниця міністра Інна Богатих у Facebook.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував активи російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів на суму в понад 2 млрд грн.
Фото: facebook.com/inna.bogatykh

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«25 вересня ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів родини Скоч та Стрешинського, постановивши стягнути їх активи на користь держави», — зазначила Богатих.

За її словами, Алішер Усманов — один із найвпливовіших бізнесменів росії, засновник Групи «USM». Спільно з партнерами Скочем А. В., Скочем В. М., Скоч В. А. та Стершинським В. Я., Усманов має вирішальний вплив на діяльність стратегічних галузей російської економіки: металургію, гірничодобувну промисловість, телекомунікаційний сектор та цифрові технології.

Що було стягнуто в дохід держави України

  • залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тон (орієнтовна вартість — понад 2 млрд грн);
  • 100% статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна» — IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.

«Стягнення активів Усманова та інших прибічників Кремля є маленьким, але черговим і системним кроком для відновлення справедливості та отримання відшкодування шкоди за рахунок тих, хто разом з політичним керівництвом рф відповідальний за агресію проти України. Триває строк на апеляцію. Докладемо всіх зусиль щоб втримати рішення 1ї інстанції в силі», — наголосила заступниця міністра юстиції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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youknow
youknow
26 вересня 2024, 19:27
#
Слава Богу. далі буде більше.
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