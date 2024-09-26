ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Усманова на понад 2 мільярди

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував активи російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів на суму в понад 2 млрд грн. Про це повідомила заступниця міністра Інна Богатих у Facebook.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«25 вересня ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів родини Скоч та Стрешинського, постановивши стягнути їх активи на користь держави», — зазначила Богатих.

За її словами, Алішер Усманов — один із найвпливовіших бізнесменів росії, засновник Групи «USM». Спільно з партнерами Скочем А. В. , Скочем В. М. , Скоч В. А. та Стершинським В. Я. , Усманов має вирішальний вплив на діяльність стратегічних галузей російської економіки: металургію, гірничодобувну промисловість, телекомунікаційний сектор та цифрові технології.

Що було стягнуто в дохід держави України

залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тон (орієнтовна вартість — понад 2 млрд грн);

100% статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна» — IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.

«Стягнення активів Усманова та інших прибічників Кремля є маленьким, але черговим і системним кроком для відновлення справедливості та отримання відшкодування шкоди за рахунок тих, хто разом з політичним керівництвом рф відповідальний за агресію проти України. Триває строк на апеляцію. Докладемо всіх зусиль щоб втримати рішення 1ї інстанції в силі», — наголосила заступниця міністра юстиції.