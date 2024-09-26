Нафтогаз за пів року наростив прибуток майже вчетверо

Упродовж першого півріччя 2024 року Група Нафтогаз заробила 24,4 млрд грн чистого консолідованого прибутку, що майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року (6,6 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба Групи.

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Зазначається, що консолідований операційний прибуток за перше півріччя досяг 28,9 млрд грн. Водночас цей показник за аналогічний період минулого року становив 14 млрд грн.

«Значних покращень фінансових результатів Групі Нафтогаз вдалося досягти, зокрема завдяки зростанню доходів від реалізації газу, нафти і нафтопродуктів, а також від послуг з розподілу природного газу», — йдеться у повідомленні.

У Групі уточнили, що ключовими компаніями, які показали прибуток за звітний період, є НАК «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» та АТ «Укртранснафта».

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До того ж протягом січня-червня підприємства Групи сплатили в держбюджет податків на суму 44 млрд грн. Це 7,5% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою.

Зазначається, що огляд фінансової звітності за шість місяців 2024 року був проведений незалежною міжнародною аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers (PwC).