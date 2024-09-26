Курс валют на 26 вересня: долар та євро подешевшали

У четвер на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 3 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,60 грн. Євро купують за 45,90 грн, а продають за 46,59 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,50, євро — 46,30−46,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,18−41,21 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,94−45,96 грн/євро.

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