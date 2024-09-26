В цьому випуску Євген Халепа, трейдер та фінансовий аналітик, ділиться своїм поглядом на монетарну політику ФРС, та які ймовірні наслідки зниження ставки у США.
26 вересня 2024, 11:34
Чому ФРС агресивно знизила відсоткову ставку і наскільки це погано (відео)
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У відео аналітик говорить про таке:
- Огляд прогнозу ФРС по базовим показникам економіки США;
- Огляд взаємозв'язку відсоткової ставки з ВВП, інфляцією та ринком праці;
- Проміжний підсумок;
- Огляд взаємозв'язку ставки з фінансовими умовами та індексом S&P500;
- Авторська оцінка страху на фондовому ринку США, та технічний аналіз S&P500.
Джерело: Мінфін
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