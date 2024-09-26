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26 вересня 2024, 11:34

Чому ФРС агресивно знизила відсоткову ставку і наскільки це погано (відео)

В цьому випуску Євген Халепа, трейдер та фінансовий аналітик, ділиться своїм поглядом на монетарну політику ФРС, та які ймовірні наслідки зниження ставки у США.

Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У відео аналітик говорить про таке:

  • Огляд прогнозу ФРС по базовим показникам економіки США;
  • Огляд взаємозв'язку відсоткової ставки з ВВП, інфляцією та ринком праці;
  • Проміжний підсумок;
  • Огляд взаємозв'язку ставки з фінансовими умовами та індексом S&P500;
  • Авторська оцінка страху на фондовому ринку США, та технічний аналіз S&P500.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Criptor82
Criptor82
26 вересня 2024, 13:16
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До дивився до кінця. Євген жму вам руку, ви молодець! Останні 4 хвилини порвали, а загалом «чорний лебідь», «бульбашка», криза доткомів, рецесія — це зараз поганий «моветон» у інвесторів. Який обвал вони скажуть- «Bloomberg» ж написало що все добре . Тепер я знаю, нас як мінімум «два ведмедя». Сайту Мінфін теж респект запрошуйте Євгена частіше толковий чолов'яга. Так куди там підписатись Євген?
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Criptor82
Criptor82
26 вересня 2024, 13:21
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Alpenstein ти хотів кращої аналітики про фондовий ринок. Бери читай, не кажи потім що не попереджали. Хоча не слухай Євгена давай на всю «котлету», ринок буде рости безкінечно 😀
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