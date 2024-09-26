Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 647 800 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 вересня 2024, 8:37
Втрати ворога за 25 вересня: 1 400 російських окупантів, 10 танків, 4 ракети та 67 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 647800 (+1400) осіб,
- танків — 8825 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 17348 (+44) од,
- артилерійських систем — 18620 (+71) од,
- РСЗВ — 1199 (+0) од,
- засоби ППО — 959 (+7) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15946 (+67),
- крилаті ракети — 2599 (+4),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 25353 (+105) од,
- спеціальна техніка — 3190 (+22).
Джерело: Мінфін
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