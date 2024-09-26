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26 вересня 2024, 10:00

IBM Safer Payments: як відповідати вимогам Постанови №58*

В епоху цифрової трансформації фінансових послуг забезпечення безпеки платіжних систем є пріоритетом для банків та інших фінансових установ. Наразі для українського фінансового сектора важливою темою є відповідність вимогам Постанови № 58 Національного банку України (НБУ). Вона була прийняла з метою гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу та задля запобігання шахрайству і забезпеченню надійності платіжних систем.

IBM Safer Payments пропонує рішення, яке допомагає фінансовим установам відповідати цим вимогам максимально ефективно.

Постанова № 58: ключові вимоги

НБУ зобов’язує фінансові установи максимально посилити безпеку платіжних операцій. Основні положення Постанови № 58:

  1. Захист від шахрайства. Впровадження сучасних технологій для виявлення і запобігання шахрайським операціям.

  2. Моніторинг транзакцій. Постійний контроль і аналіз платіжних операцій для виявлення підозрілої активності.

  3. Інформаційна безпека. Забезпечення захисту конфіденційної інформації клієнтів та запобігання витоку даних.

  4. Аудит і звітність. Регулярні аудити та надання звітів про виконання вимог безпеки.

IBM Safer Payments: рішення задля відповідності

IBM Safer Payments є комплексним рішенням, яке забезпечує захист платіжних систем від шахрайства та відповідає усім вимогам Постанови № 58.

Захист від шахрайства

IBM Safer Payments використовує передові технології машинного навчання і штучного інтелекту для виявлення та запобігання шахрайським операціям. Система аналізує велику кількість даних у режимі реального часу, що дозволяє швидко виявляти підозрілу активність і вживати необхідних заходів. Використання таких технологій забезпечує високий рівень точності та знижує ризик помилкових спрацювань.

Моніторинг транзакцій

Рішення IBM Safer Payments надає можливість постійного моніторингу транзакцій. Система відстежує всі операції в режимі реального часу, що дозволяє виявляти аномалії та оперативно реагувати на потенційні загрози. Моніторинг здійснюється за допомогою передових алгоритмів, які аналізують поведінку клієнтів і визначають відхилення від норми.

Інформаційна безпека

IBM Safer Payments забезпечує високий рівень інформаційної безпеки, захищаючи конфіденційні дані клієнтів від несанкціонованого доступу і витоку. Система використовує сучасні методи шифрування і багатофакторну автентифікацію, що гарантує захист даних на всіх етапах платіжних операцій.

Аудит і звітність

Для відповідності вимогам Постанови № 58 важливо проводити регулярні аудити та звітувати про виконання вимог безпеки. IBM Safer Payments надає інструменти для автоматизованого створення звітів і проведення аудиту. Це дозволяє фінансовим установам ефективно контролювати виконання вимог і своєчасно виявляти та усувати недоліки.

Впровадження IBM Safer Payments є важливим кроком для фінансових установ, які прагнуть дотримуватись вимог Постанови № 58 НБУ. Завдяки використанню передових технологій, система забезпечує високий рівень захисту платіжних операцій, мінімізує ризики шахрайства та забезпечує конфіденційність даних клієнтів. Крім того, IBM Safer Payments спрощує процес аудиту і звітності, що допомагає фінансовим установам ефективно виконувати регуляторні вимоги. В умовах сучасного ринку, де безпека є ключовим фактором, впровадження таких рішень як IBM Safer Payments є необхідністю для забезпечення надійності та довіри клієнтів.

Дізнатися більше про IBM Safer Payments:

https://solidity.com.ua

info@solidity.com.ua

*стаття спонсорована IBM

Джерело: Мінфін
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