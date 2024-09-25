Постраждають лише ті, хто завжди платив: бізнес-асоціація розкритикувала уряд за підняття податків

Під час обговорення уряду з бізнесом підвищення податків пропозиції підприємців не були ураховані. Про це заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, передає ЕП.

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«У нас було багато зустрічей, все проговорили, але ухвалили те, що ухвалили. Майже не були ураховані пропозиції великих бізнес-асоціацій», — заявив він.

Чижиков підкреслив, що бізнес розуміє, що новий пакет податків важливий для України, бо бюджет на сьогодні не в найкращому стані.

Але водночас президент Торгово-промислової палати висловив побоювання, що ті, хто завжди платив податки — буде платити більше, а ті, хто не платив — й не почне цього робити.

Своєю чергою президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков зазначив, що будь-яке підвищення собівартості, яке слідує за підвищенням податків, викликає питання чи буде надалі працювати підприємство.

«Дуже важливо врахувати те, що коли ви підіймаєте податки, більше бізнесу буде закриватися і податків будуть платити менше. Ефект буде зворотній», — зазначив він.