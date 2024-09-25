До закриття міжбанку курс долара подешевшав на 13 копійки у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
25 вересня 2024, 17:31
Курс валют на вечір 25 вересня: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 25 вересня
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Закриття 25 вересня
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Зміни
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41,30/41,32
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41,18/41,21
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12/11
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46,23/46,23
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46,12/46,14
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11/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,67 грн. Євро купують за 46,00 грн, а продають за 46,59 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,43−41,55, євро — 46,38−46,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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