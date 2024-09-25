Україна збільшила валютні надходження від експорту на 15%

За 8 місяців 2024 року Україна збільшила надходження експортного валютного виторгу на 15%. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час форуму ЕП «Український експорт: вікно відчиняється?».

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«Якщо порівнювати 8 місяців цього року з відповідним періодом минулого року, то надходження експортного виторгу в Україну зросли на 15% до $32 мільярдів», — повідомив він.

За словами заступника голови Нацбанку, головними чинниками, які позитивно вплинули на надходження, стали покращення дисципліни експортерів у поверненні валютного виторгу та діяльність морського коридору, темпи зростання експорту товарів, завдяки якому, зросли у 2024 році на 7,6%.

Такі темпи були зумовлені збільшення обсягів поставок агротоварів, а також металургії — залізних руд та інших виробів з металів.

«Без морського коридору такого результату неможливо було досягти», — додав він.