Україна та Японія підпишуть документ про захист інвестицій

Україна та Японія посилять співпрацю в сфері бізнесу завдяки підписанню угоди про захист інвестицій та відкриттю офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) в Україні. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Провів зустріч із послом Японії Кунінорі Мацудою, який завершує свою дипломатичну роботу в Україні. Готуємося до підписання угоди про захист інвестицій. Та очікуємо на відкриття офісу JETRO в Україні. Усі ці кроки сприятимуть активній співпраці між нашими бізнесами», — зазначив Шмигаль.

Шмигаль висловив вдячність за підтримку Японією резолюцій ООН на користь України, Формули миру Президента Володимира Зеленського, зокрема в частині ядерної безпеки, та за підписання безпекової угоди.

«Японія надає нашій державі велику й неоціненну допомогу. Особливо в гуманітарній сфері. До кінця року третина всіх машин для розмінування в Україні будуть саме японського виробництва. Крім того, Японія суттєво допомагає в медичній галузі», — підкреслив голова уряду.

Шмигаль також окремо подякував за підтримку рішення країн Групи Семи щодо надання Україні 50 млрд доларів від використання заморожених російських активів.