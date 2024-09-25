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25 вересня 2024, 13:12

NovaPay запустила аналог банки, як у mono

У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція — «Кейс» — для усіх видів зборів, великих покупок, оплати спільних рахунків, повідомили в компанії. Про це повідомила пресслужба компанії.

У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція — «Кейс» — для усіх видів зборів, великих покупок, оплати спільних рахунків, повідомили в компанії.

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Клієнти можуть відкрити три види кейсів для різних цілей:

  • без конкретної мети по зібраним коштам — допоможе спланувати великі покупки, суттєві витрати, чи просто накопичити кошти. Можна налаштувати автосписання із зарплати, інших надходжень або принагідно поповнювати;
  • із чіткою фінальною сумою — підходить для зборів, бо дозволяє встановити конкретну грошову ціль. Кошти можна накопичувати будь-яким зручним способом: поповнювати з карток різних банків, ділитись посиланням на кейс у соцмережах або месенджерах, через скан QR-коду;
  • із фіксованою сумою для багатьох учасників — дозволяє збирати гроші, коли відома сума рівних платежів для різних учасників збору. Підходить для таких випадків, як спільна оплата рахунку компанією друзів.

Як відкрити «Кейс» у застосунку NovaPay:

  • зайти у розділ «Кейс» в додатку,
  • натиснути «Відкрити»,
  • ввести назву чи ціль,
  • обрати тип Кейсу.

Поповнити «Кейс» можна різними способами: через застосунок, за реквізитами IBAN, за посиланням, з допомогою Google Pay або Apple Pay, за QR-кодом. Із кейсу можна будь-якої миті зняти кошти — частково чи повністю. Одночасно можна створити до 20 активних кейсів. Наразі таким чином збирати кошти можуть громадяни України.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+22
torn
torn
25 вересня 2024, 13:17
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
+7
torn
torn
25 вересня 2024, 13:17
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому банкам державні органи обмежили розмір цих комісій, а Нова пошта може ставити які завгодно?
+
0
Volodymyr Dozirtsiv
Volodymyr Dozirtsiv
25 вересня 2024, 14:12
#
Почнемо з того, що в Нової пошти псевдоеквайринг і там оплати йдуть як п2п переказ.
і продовжимо тим, що можете піти на укрпошту і спробувати там післяплату або платити повну передоплату.
не подобаються тарифи Новапей на післяплату — є інші конкуренти по службам доставки чи інші способи оплати.
і ще в Новапей є три тарифні плани (якщо не помиляюсь) на прийом післяплати. ви ж описати один найгірший для покупця
+
+7
torn
torn
25 вересня 2024, 15:20
#
Я пишу не з позиції покупця, а з позиції продавця, не я обираю службу доставки та спосіб оплати. Але за все платить покупець, всі ці комісії закладені в ціну товара, що робить мій товар дорожчим, а отже менш конкурентоспроможним. Новапей отримала урізану банківську ліцензію і виступає як банк еквайєр при оплаті через свої термінали. Чому тоді комісія в 3 рази вища? Покупці не зацікавлені купувати дешевше?
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