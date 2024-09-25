NovaPay запустила аналог банки, як у mono

У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція — «Кейс» — для усіх видів зборів, великих покупок, оплати спільних рахунків, повідомили в компанії. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Клієнти можуть відкрити три види кейсів для різних цілей:

без конкретної мети по зібраним коштам — допоможе спланувати великі покупки, суттєві витрати, чи просто накопичити кошти. Можна налаштувати автосписання із зарплати, інших надходжень або принагідно поповнювати;

із чіткою фінальною сумою — підходить для зборів, бо дозволяє встановити конкретну грошову ціль. Кошти можна накопичувати будь-яким зручним способом: поповнювати з карток різних банків, ділитись посиланням на кейс у соцмережах або месенджерах, через скан QR-коду;

із фіксованою сумою для багатьох учасників — дозволяє збирати гроші, коли відома сума рівних платежів для різних учасників збору. Підходить для таких випадків, як спільна оплата рахунку компанією друзів.

Як відкрити «Кейс» у застосунку NovaPay:

зайти у розділ «Кейс» в додатку,

натиснути «Відкрити»,

ввести назву чи ціль,

обрати тип Кейсу.

Поповнити «Кейс» можна різними способами: через застосунок, за реквізитами IBAN, за посиланням, з допомогою Google Pay або Apple Pay, за QR-кодом. Із кейсу можна будь-якої миті зняти кошти — частково чи повністю. Одночасно можна створити до 20 активних кейсів. Наразі таким чином збирати кошти можуть громадяни України.