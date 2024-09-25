Kraken придбала брокера BCM, TrustToken і TrueCoin уклали угоду з SEC: що нового на крипторинку

Kraken придбала брокера BCM для розширення бізнесу в Нідерландах

Криптовалютна біржа Kraken оголосила про придбання Coin Meester (BCM) — одного з найстаріших криптоброкерів Нідерландів. Закриття угоди є ключовою частиною стратегії Kraken, спрямованої на експансію в країнах Європи.

Купівля BCM дасть змогу торговій платформі розширити свою присутність у Нідерландах. Крім того, Kraken отримала ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP) і може вести свій бізнес у Франції та Польщі.

Зазначається, що найближчими місяцями клієнти BCM отримають доступ до широкого спектра цифрових активів.

TrustToken і TrueCoin уклали угоду з SEC і виплатять штрафи

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) опублікувала заяву про врегулювання звинувачень на адресу компаній TrustToken і TrueCoin. Регулятор звинуватив їх в обмані вкладників і незареєстрованому продажі інвестиційних контрактів.

Зазначимо, TrueCoin є емітентом стейблкоїна TUSD, а TrustToken стоїть за розробкою лендингового протоколу TrueFi. SEC заявила, що компанії вели діяльність із нелегального продажу інвестиційних контрактів у період із 2020 по 2023 рік.

Комісія наголосила, що фірми нібито помилково представляли можливість вкладення в TUSD як абсолютно безпечну. Водночас значну частину активів, приблизно $500 млн, забезпечення стейблкоїна було інвестовано в якийсь спекулятивний фонд, випливає з постанови.

Восени 2022 року в керівництві компаній дізналися про проблеми з погашенням інвестицій за цим продуктом. Попри це, вони продовжували запевняти інвесторів у тому, що стейблкоїн забезпечений на більш ніж 100%.

За даними SEC, до вересня 2024 року 99% активів забезпечення TUSD було інвестовано у фонд.

Обидві компанії погодилися погасити штраф у розмірі $163 766 кожна. Крім того, TrueCoin виплатить відшкодування на суму $340 930, включно з $31 538 у вигляді відсотків за досудове врегулювання.

У Швеції криптофірми назвали одним із головних інструментів відмивання грошей

Поліцейське управління Швеції та Підрозділ фінансової розвідки (FIU) класифікували деякі криптовалютні фірми як «професійних організаторів відмивання грошей» (PML). Про це йдеться в нещодавньому звіті FIU, що містить аналіз діяльності таких платформ, повідомляє Incrypted.

Відомство виділило чотири профілі постачальників послуг. Крім усього іншого, до нього увійшли організації, що пропонують обмін активів. За інформацією FIU, клієнтами таких платформ часто є власники незаконного бізнесу, шахраї та злочинці, а також організатори схем із продажу наркотиків.

У FIU уточнили, що йдеться про «неліцензованих провайдерів», а не відомі криптобіржі, які працюють легально. У звіті міститься заклик до активнішої участі та присутності правоохоронних органів на торгових платформах для припинення незаконної діяльності.

Біткоїн купили «найвпливовіші фінансисти» — CIO Bitwise

Найвпливовіші люди у сфері фінансів почали вкладати кошти в криптовалюту, за ними підуть інші. Таку заяву зробив інвестиційний директор (CIO) Bitwise Метт Хоуган, повідомляє Forklog.

Експерт поділився наочним експериментом, який провів для аналізу ситуації.

Щоразу, коли Хоуган виступає на саміті провідних фінансових консультантів США Barron’s Advisor 100, він просить підняти руку тих, хто володіє біткоїнами або іншими криптоактивами.

Два роки тому близько 10−20% відгукнулися на прохання, на минулому виступі приблизно стільки ж. 20 вересня 2024 року щонайменше 70% радників у залі підняли руку.

«Є дуже складне технічне слово, яке економісти використовують для позначення такого роду феномена: «Вау», — зазначив CIO Bitwise.

При цьому мало хто підняв руки після запитання про те, у скількох із присутніх є біткоїни на клієнтських рахунках. Багато з них працюють на брокерів-дилерів, які поки що не дозволяють купувати біткоїн-ETF.

«Але це прийде. Працюючи в Bitwise протягом семи років, я зрозумів одну річ: консультанти практично завжди спочатку розподіляють кошти на своїх особистих рахунках. Поширення серед клієнтів зазвичай відбувається через 6−12 місяців», — додав Хоуган.

Експерт зазначив, що сьогодні можна було б виокремити безліч бичачих сигналів: зниження ставки ФРС, пропозицію банком Morgan Stanley своїм клієнтам біткоїн-ETF або схвалення SEC опціонів на ці фонди, але «підняття рук на Палм-Біч є одним із найсильніших знаків».