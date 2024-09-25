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25 вересня 2024, 11:05

Кабмін спростив умови пільгової іпотеки «єОселя»

Уряд змінив умови для програми «єОселя». Тепер першим внеском на придбання житла може бути сертифікат «єВідновлення». Також придбати житло за програмою зможуть українці, які раніше вже брали участь у державних житлових програмах, але їх будинки зруйновані, або залишились на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Уряд змінив умови для програми «єОселя».

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Деталі

Ці та інші зміни до програми, передбачає постанова Кабінету Міністрів № 939. Більшість пунктів набрала чинності 19 вересня.

«Ми полегшили процес купівлі власної оселі для тих, хто втратив житло або воно було пошкоджене внаслідок війни. Також громадяни можуть використати сертифікат «єВідновлення» як перший внесок для іпотеки за програмою «єОселя», — наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Інші зміни

Водночас придбати житлову нерухомість, яка належить до пам’яток архітектури за допомоги «єОселі» тепер неможливо.

Утім, брати участь в програмі відтепер можна, якщо громадянин чи члени його родини протягом 12 місяців до подачі заяви не продавали чи не дарували нерухомість, сумарна площа якої разом із площею житла у власності сім'ї перевищує умови програми «єОселя».

Також тепер передбачена можливість придбати майнові права на приватні будинки на етапі будівництва.

При цьому протягом 10 років базова процентна ставка за програмою становитиме 3% або 7% річних — залежно від категорії учасника. Починаючи з першого календарного дня 11-го року дії кредитного договору — 6% або 10 % річних відповідно. Ця норма сприятиме швидшому поверненню іпотеки та спрямуванню коштів на нові пільгові кредити.

«Зміни не стосуються вже виданих раніше пільгових кредитів за програмою „єОселя“. Але й для нових учасників програми фінансове навантаження залишиться помірним: адже за 10 років через повернення частини кредиту сума коштів, яку на той час потрібно буде сплачувати, як і відсотки, зменшиться вдвічі», — йдеться у повідомленні.

Також передбачені інші зміни до програми, які набудуть чинності пізніше. Наприклад, з 19 жовтня молодь віком до 25 років зможе отримати іпотеку із початковим внеском не від 20%, а вдвічі менше — від 10%.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+6
KValera
KValera
25 вересня 2024, 11:28
#
Нужно снизить первоначальный взнос для ВПО.
+
0
financialGenius
financialGenius
25 вересня 2024, 12:04
#
Нужно как бы дать возможность получить сертификат на потерянное жилье на оккупированных территориях , пока такого нет … но жилье ж разрушено и хоть когда-то нужно будет помогать людям, а не относиться как к рабам и повышать налоги только …
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