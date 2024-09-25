Курс валют на 25 вересня: долар в обмінниках подешевшав, євро — подорожчало

У середу на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 3 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 45,90 грн, а продають за 46,55 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,52−41,62, євро — 46,40−46,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,30−41,32 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,23−46,23 грн/євро.

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