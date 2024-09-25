Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 250 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 646 400 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 вересня 2024, 8:39
Втрати ворога за 24 вересня: 1 250 російських окупантів, 15 танків та 115 БПЛА
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Втрати ворога
- особового складу — близько 646400 (+1250) осіб,
- танків — 8815 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 17304 (+12) од,
- артилерійських систем — 18549 (+74) од,
- РСЗВ — 1199 (+1) од,
- засоби ППО — 952 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15879 (+115),
- крилаті ракети — 2595 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 25248 (+73) од,
- спеціальна техніка — 3168 (+13).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі