Офіційний курс: НБУ продовжує знижувати гривню

Національний банк України встановив на 25 вересня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,37 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.

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Валютний ринок

Нацбанк на 25 вересня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 46,04 грн (на 24 вересня курс був встановлений на рівні 45,99 грн). Європейська валюта подорожчала на 5 копійок.

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