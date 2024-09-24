Британський банківський холдинг HSBC розглядає можливість призначення жінки на посаду фінансового директора вперше за всю свою 159-річну історію. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.
24 вересня 2024, 19:29
Найбільший банк Європи HSBC може очолити жінка, вперше за його 159-річну історію
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60-річна директорка з управління ризиками та дотримання нормативних вимог Пем Каур вважається фаворитом на посаду фінансового директора.
Ця посада стала вакантною після того, як 2 вересня Жорж Елхедері змінив Ноеля Квінна на посаді генерального директора найбільшого в Європі банку.
Іншими потенційними кандидатами є керівник відділу глобального банкінгу та ринків Грег Гайєтт, керівника групи зі стратегії та корпоративного розвитку Віллард Маклейн і фінансовий директор HSBC по Європі та західних ринках Кавіта Махтані.
Остаточне рішення ще не ухвалено.
Джерело: Мінфін
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