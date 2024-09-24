До закриття міжбанку курс долара подешевшав на 13 копійки у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
24 вересня 2024, 17:28
Курс валют на вечір 24 вересня: долар подешевшав на міжбанку на 13 копійок
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Відкриття 24 вересня
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Закриття 24 вересня
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Зміни
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41,43/41,45
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41,30/41,32
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13/13
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46,05/46,07
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46,00/46,01
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5/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,73 грн. Євро купують за 46,00 грн, а продають за 46,55 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,55−41,65, євро — 46,35−46,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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