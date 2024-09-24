Як заробити, зберегти та інвестувати гроші в Україні під час воєнного стану

Воєнний стан в Україні суттєво змінив економічну реальність, змусивши багатьох замислитися над тим, як захистити свої фінанси, знайти нові джерела доходу та зберегти накопичення. Проте, незважаючи на кризу, можливості для заробітку та інвестування не зникли.

Антон Харитонов, експерт Traders Union, поділився ефективними стратегіями щодо заробітку, збереження та інвестування коштів під час війни, а також розповів, як правильно підходити до фінансового планування у такі складні часи.

Заробіток в умовах війни

1. Дистанційна робота та фриланс

Ринок фрилансу значно зріс, особливо в таких сферах, як IT, маркетинг та копірайтинг. Платформи Upwork і Freelancehunt допомагають українським фахівцям знаходити міжнародних клієнтів, що гарантує стабільний дохід навіть у нестабільні часи.

2. Онлайн-бізнес і дропшипінг

Електронна комерція залишилася актуальною, незважаючи на логістичні труднощі. Дропшипінг дозволяє продавати товари без потреби в зберіганні, що знижує витрати. Інтернет-магазини, побудовані на Shopify або Etsy, дозволяють вийти на міжнародні ринки.

3. Онлайн-курси та освітні проєкти

Освіта залишається затребуваною. Якщо маєте експертні знання, можна створити курс на платформі Udemy або Coursera. Онлайн-навчання — це не лише джерело доходу, але й можливість допомогти іншим здобути нові навички.

Як зберегти заощадження

1. Диверсифікація активів

Збереження коштів під час війни потребує розумного підходу. Експерти рекомендують диверсифікувати заощадження: вкладати в різні валюти (долари, євро), дорогоцінні метали та державні облігації.

2. Золото і дорогоцінні метали

Золото — один з найбільш надійних активів у кризові часи. Його ціна зростає під час нестабільності, тому інвестиції в злитки або монети можуть бути вигідними. Крім того, варто звернути увагу на зростання цін на срібло та інші метали.

3. Банківські депозити

Депозити в надійних банках з державною гарантією вкладів залишаються популярними. Вкладення в валютні депозити або депозити з фіксованими ставками допомагають мінімізувати ризики, пов'язані з інфляцією.

Інвестиції під час війни

1. Військові облігації

Українські військові облігації є одним із найбільш стабільних активів для інвестування. Держава гарантує виплати за ними, що робить цей інструмент надійним варіантом під час війни.

2. Інвестиції в нерухомість

Нерухомість у безпечних регіонах країни залишається перспективним інвестиційним інструментом. Після війни очікується зростання попиту на житло, що робить нерухомість привабливим активом для довгострокових вкладень.

3. Міжнародний фондовий ринок

Серед найбільш перспективних секторів для інвестицій — IT, охорона здоров'я та оборонна промисловість. Інвестиції в акції компаній розвинених країн через індексні фонди допоможуть зберегти капітал на довгостроковий період.

4. Криптовалюти

Криптовалюти, такі як біткоін та ефіріум, приваблюють інвесторів своєю незалежністю від традиційних фінансових інститутів. Проте їх висока волатильність залишається основним ризиком. Інвестувати в криптовалюти варто з урахуванням потенційних коливань.

Фінансове планування під час війни

В умовах воєнного стану правильне фінансове планування стає важливою складовою захисту та примноження капіталу. Експерти радять детально проаналізувати свої фінансові цілі, ризики й обрати найбільш оптимальні стратегії для досягнення фінансової стабільності.

Розподіл активів між різними інструментами, такими як банківські депозити, військові облігації, нерухомість та золото, дозволяє не лише захистити капітал, але й забезпечити стабільний дохід у довгостроковій перспективі.

Навіть у часи економічної нестабільності можна досягти фінансових цілей за допомогою відповідного планування та використання надійних інвестиційних інструментів.