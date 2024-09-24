Болгарія закликала ЄС заборонити імпорт українських яєць

Міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов заявив, що Європейська комісія повинна заборонити імпорт українських яєць до Болгарії. Із відповідною вимогою він виступив під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства і рибальства, яке проходило в понеділок у Брюсселі, передає Європейська правда.

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За словами Тахова, вітчизняне виробництво сильно страждає від імпорту свіжих яєць для споживання з України.

За пів року 2024 року він досяг 2 618 тонн, що вп’ятеро перевищує аналогічний показник минулого року. Оголошені імпортні ціни значно нижчі за ціни на болгарські яйця, що чинить серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку, додав він.

Міністр обґрунтував прохання тим, що захисні заходи, вжиті до цього часу на рівні ЄС, не досягають очікуваного стримувального ефекту і не є достатнім фактором для полегшення ситуації на ринку яєць в Болгарії.

«Кожна країна стежить за нормальним перебігом бізнес-процесів у своїй країні, щоб захистити інтереси своїх сільгоспвиробників», — заявив Тахов.

Він підкреслив, що мета полягає в тому, щоб знайти перетин, на якому будуть збережені права болгарських виробників.

«Ми за тверду підтримку народу України, але це в жодному разі не повинно коштувати банкрутств і порушувати права наших фермерів», — додав Тахов.