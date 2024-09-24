Юань на максимумах травня 2023 року, а долару не вистачає імпульсу: що відбувається на валютному ринку

У вівторок долар США стабілізувався, тоді як євро намагається повернутись до зростання після значних втрат попередньої сесії. Про це пише investing.com.

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Долар

Станом на 11:30 індекс долара торгувався практично без змін на рівні 100,84, частково відновившись від мінімумів середини 2023 року, які були зафіксовані минулого тижня в районі 100,20.

Американська валюта стабілізується після розпродажу минулого тижня, викликаного зниженням ставки ФРС одразу на 50 базисних пунктів. Тепер увага переключається на масштаби подальшого пом'якшення політики у США.

Трейдери очікують, що регулятор знову зменшить ставки на наступному засіданні в листопаді. Така ймовірність зараз становить приблизно 53%, згідно з даними інструменту FedWatch, який відстежує CME Group.

Євро відновлює позиції

У Європі EUR/USD торгується з підвищенням на 0,25%, в районі 1,1140, намагаючись відновитися після падіння приблизно на 0,5% напередодні після того, як дані, що вийшли в понеділок, показали, що ділова активність в єврозоні різко скоротилася в цьому місяці.

Падіння виявилося широкомасштабним: у Німеччині, найбільшій економіці Європи, спад посилився, тоді як Франція, друга за величиною, повернулася до скорочення.

Минулого тижня Європейський центральний банк вдруге цього року знизив ставки і подальші ознаки економічної слабкості можуть підвищити шанси на ще одне зниження ставок у жовтні.

GBP/USD торгується практично без змін на рівні 1,3347, неподалік 2,5-річного максимуму, досягнутого після того, як Банк Англії залишив ставки без змін минулого тижня.

Юань зростає на новинах про стимули

USD/CNY торгується зі зниженням на 0,2%, в районі 7,0356, при цьому пара впала до найнижчого рівня з травня 2023 року після того, як уряд Китаю оголосив про пакет стимулюючих заходів, підвищивши надії на відновлення найбільшої економіки Азії.

USD/JPY зросла на 0,6% до 144,51 після того, як дані щодо індексу менеджерів із закупівель показали стійке зниження виробничої активності в Японії, тоді як сектор послуг продовжив зростання.

Минулого тижня Банк Японії зберіг процентні ставки на колишньому рівні і заявив, що очікує на стабільне зростання інфляції та економіки.

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