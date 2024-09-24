Українська BankID відповідає вимогам ЄС: попередня оцінка

Українська система BankID пройшла попередню оцінку на відповідність вимогам європейському регламенту eIDAS, який встановлює стандарти для електронної ідентифікації, аутентифікації й підписів. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

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«У довгостроковій перспективі це може стати відправною точкою до визнання системи BankID схемою електронної ідентифікації, яку можна буде використовувати в ЄС», — вказав НБУ.

Оцінку BankID провів консорціум на чолі з грецькою компанією QMSCERT Audits Inspections Certifications.

QMSCERT визначила кілька елементів, які потрібно буде впровадити для приведення BankID у повну відповідність до вимог eIDA: