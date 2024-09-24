Українська система BankID пройшла попередню оцінку на відповідність вимогам європейському регламенту eIDAS, який встановлює стандарти для електронної ідентифікації, аутентифікації й підписів. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
24 вересня 2024, 12:13
Українська BankID відповідає вимогам ЄС: попередня оцінка
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«У довгостроковій перспективі це може стати відправною точкою до визнання системи BankID схемою електронної ідентифікації, яку можна буде використовувати в ЄС», — вказав НБУ.
Оцінку BankID провів консорціум на чолі з грецькою компанією QMSCERT Audits Inspections Certifications.
QMSCERT визначила кілька елементів, які потрібно буде впровадити для приведення BankID у повну відповідність до вимог eIDA:
- впровадження і нормативне врегулювання в межах системи елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, а саме: визначення послуги і засобів електронної ідентифікації;
- впровадження правил використання та можливості управління засобами електронної ідентифікації;
- уточнення вимог до багатофакторної автентифікації користувача;
- впровадження планів припинення участі у схемі електронної ідентифікації для банків-учасників;
- проведення періодичних аудитів абонентів-ідентифікаторів;
- впровадження і регулярне проведення тестів на проникнення (Penetration test);
- впровадження та дотримання політики життєвого циклу для криптографічних ключів, які абоненти використовують для шифрування персональних даних.
Джерело: Мінфін
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