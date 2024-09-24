Курс валют на 24 вересня: долар в обмінниках подешевшав на дві копійки

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу на 5 копійок подорожчав. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продаж. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подешевшало на 3 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,75 грн. Євро купують за 45,95 грн, а продають за 46,58 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,66−41,73, євро — 46,40−46,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,43−41,45 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,05−46,07 грн/євро.

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