За два роки міжнародні партнери зібрали понад $4 мільярди на відновлення енергетики України — Блінкен

Країни «Великої сімки» (G7), а також інші партнери від початку повномасштабного вторгнення рф зібрали понад $4 млрд на відновлення роботи енергетичної інфраструктури України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на міністерському засіданні у форматі «G7 плюс» у Нью-Йорку щодо підтримки енергосектору України, передає Укрінформ.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям», — зауважив глава американської дипломатії.

Він підкреслив, що лише за останні понад два роки, після повномасштабного вторгнення Росії, «країни „G7 плюс“ мобілізували понад $4 мільярди», і цей процес триває.

Так, за його словами лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни. У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення $500 млн на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще $300 млн, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до $1,8 млрд.

«Ці кошти є важливими, але що насправді має значення — це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні (зимові, — ред.) місяці», — підкреслив Блінкен.

Він наголосив, що Путін намагається використати енергетику та холод як зброю у своїх прагненнях підкорити Україну.

«Ми знаємо, що майбутня зима буде складною, тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму», — додав він.

Тому, за словами Блінкена, учасники міністерського засідання у Нью-Йорку обговорять нинішню ситуацію та плани на ближчу перспективу, щоби відновити енергоінфраструктуру України, яка постраждала від російських ударів.