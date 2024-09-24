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24 вересня 2024, 9:33

За два роки міжнародні партнери зібрали понад $4 мільярди на відновлення енергетики України — Блінкен

Країни «Великої сімки» (G7), а також інші партнери від початку повномасштабного вторгнення рф зібрали понад $4 млрд на відновлення роботи енергетичної інфраструктури України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на міністерському засіданні у форматі «G7 плюс» у Нью-Йорку щодо підтримки енергосектору України, передає Укрінформ.

Країни «Великої сімки» (G7), а також інші партнери від початку повномасштабного вторгнення рф зібрали понад $4 млрд на відновлення роботи енергетичної інфраструктури України.
Фото: pixabay.com

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«Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям», — зауважив глава американської дипломатії.

Він підкреслив, що лише за останні понад два роки, після повномасштабного вторгнення Росії, «країни „G7 плюс“ мобілізували понад $4 мільярди», і цей процес триває.

Так, за його словами лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни. У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення $500 млн на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще $300 млн, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до $1,8 млрд.

«Ці кошти є важливими, але що насправді має значення — це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні (зимові, — ред.) місяці», — підкреслив Блінкен.

Він наголосив, що Путін намагається використати енергетику та холод як зброю у своїх прагненнях підкорити Україну.

«Ми знаємо, що майбутня зима буде складною, тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму», — додав він.

Тому, за словами Блінкена, учасники міністерського засідання у Нью-Йорку обговорять нинішню ситуацію та плани на ближчу перспективу, щоби відновити енергоінфраструктуру України, яка постраждала від російських ударів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
24 вересня 2024, 10:20
#
І як, допомогло?
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
24 вересня 2024, 12:27
#
Эй, мальчик, продолжай огребать от этого бугая и я дам тебе 4доллара, правда тебе потребуется операция за 400, но это мы умолчим.
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