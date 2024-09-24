Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 645 150 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 вересня 2024, 8:42
Втрати ворога за 23 вересня: 1 400 російських окупантів, 16 танків та 65 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 645150 (+1400) осіб,
- танків — 8800 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 17292 (+40) од,
- артилерійських систем — 18475 (+61) од,
- РСЗВ — 1198 (+1) од,
- засоби ППО — 952 (+3) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15764 (+65),
- крилаті ракети — 2595 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 25175 (+73) од,
- спеціальна техніка — 3155 (+10).
Джерело: Мінфін
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