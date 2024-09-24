Терміново продати квартиру чи взяти кредит під заставу нерухомості — як не втратити гроші

Ситуацію на ринку нерухомості в Україні сьогодні не можна назвати стабільною. Хоча критичних проблем не спостерігається, багато охочих продати свою квартиру чи будинок стикаються з труднощами при пошуку покупця, визначенні ринкової ціни об'єкту тощо.

У 2024 році є кілька вигідних варіантів реалізації нерухомості, кожен з яких має свої переваги. Розглянемо 2 найпопулярніші: терміновий викуп нерухомості та кредитування з подальшим продажем.

Реальні терміни та проблеми продажу нерухомості в 2024—2025 рр.

Активні військові дії в нашій країні помітно впливають на процеси ринку нерухомості. З початком війни кількість угод купівлі-продажу помітно знизилася, насамперед через надлишок пропозицій та зниження попиту. Доповнюють проблему складності зі страхуванням нерухомості, підвищенням процентних ставок з іпотеки тощо.

Сьогодні середній термін продажу квартири у Києві становить від 6 до 8 місяців. На це впливають стан та розташування житла, місцева інфраструктура та інші фактори. Отже, якщо Ви як власник нерухомості потребуєте грошей з продажу в терміновому порядку, такий варіант не виглядає оптимістично. Що робити?

Фахівці фінансового сектору сьогодні пропонують 2 найбільш оптимальні варіанти вирішення питання:

Терміновий викуп нерухомості через приватну фінансову компанію;

Кредит під заставу із подальшою реалізацією квартири за ринковою ціною.

У Києві такі послуги вже понад 10 років надає компанія «Банкнота», яка гарантує 100% прозорість співробітництва та гнучкі умови для кожного клієнта.

Формат термінового викупу нерухомості

Терміновий викуп — послуга, яка передбачає укладання угоди протягом 24−48 годин. Фінансова компанія купує нерухомість напряму, без посередників. Тобто це не рієлторська послуга з пошуку покупця.

Плюси:

Оформлення документів під ключ;

Дуже швидкий продаж;

Можливість отримати гроші готівкою у будь-якій валюті;

Легко продати квартиру без ремонту;

Не потрібно вкладатися в естетичну підготовку нерухомості, платити ріелтору, рекламувати оголошення на онлайн-майданчиках.

Мінуси:

Ціна викупу нижча за ринкову — до 85% від вартості;

Квартира має бути розташована у Києві чи Київській області (до 35 км від столиці).

Таку послугу можна замовити у «Банкноті». Персональний менеджер дуже швидко підготує усі необхідні документи, безкоштовно проведуть оцінку нерухомості, а за потреби вирішать юридичні проблеми. Також існує можливість викупу квартири з боргами за комунальними платежами та іншими проблемами.

Кредит під заставу нерухомості з наступним продажем

Незвичайне й водночас дуже вигідне вирішення проблеми термінового продажу квартири — це кредит під заставу нерухомості. Такий варіант підходить тим, хто не хоче продавати житло нижче за ринкову ціну, але при цьому потребує великої суми коштів у терміновому порядку. Пояснимо, як це працює.

Ви оформлюєте кредит під заставу нерухомості, яку бажаєте продати. Враховуючи наявність застави, ставка буде фіксованою та мінімальною — всього 1.5%; Використовуєте гроші без прив'язки до будь-якої мети; Паралельно фахівець фінансової компанії шукає покупця, який готовий придбати нерухомість за ринковою ціною. Послуга надається за письмовою згодою сторін; Факт кредиту ніяк не обмежує експлуатацію нерухомості, Ви можете не лише проживати у квартирі, але й здавати її в оренду; За наявності покупця фахівець фінансової компанії оформлює документи купівлі-продажу, Ви гасите кредит та отримуєте ту суму грошей за продаж, яку хотіли спочатку.

Чому це вигідно?

Гроші Ви отримуєте відразу, а не чекаєте 5−6 і більше місяців;

Процентна ставка дуже низька і не обтяжує клієнта серйозним кредитним навантаженням;

Ви можете дорого продати квартиру, а не погоджуватися на швидкі угоди зі зниженою ціною заради швидкості;

На додаток — жодних витрат на рієлтор, рекламу, страхові платежі, комісії тощо.

Якщо Ви не бажаєте втрачати від 15 до 30% ринкової ціни при терміновому продажу, а гроші потрібні буквально сьогодні, зверніться за консультацією до фахівця фінансової компанії «Банкнота», щоб знайти для себе найбільш вигідний формат угоди.

Сьогодні «Банкнота» видає до 15 000 000 гривень готівкою на строк до 5 років, не вимагає офіційного працевлаштування та не враховує кредитну історію клієнта. У 2024 році ця пропозиція є найпривабливішою на ринку кредитування і точно заслуговує на увагу. Отримати більше інформації можна у телефонному режимі за номером +38−063−930−99−99.