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23 вересня 2024, 18:13

Найбільші банки світу підтримали ядерну енергетику

Чотирнадцять банків світу, зокрема з-поміж найбільших фінансових організацій, зобов'язалися збільшити підтримку ядерної енергетики, щоб до 2050 року потроїти світові потужності виробітку. Про це йдеться у пресрелізі ініціативи, передає Liga.net.

Чотирнадцять банків світу, зокрема з-поміж найбільших фінансових організацій, зобов'язалися збільшити підтримку ядерної енергетики, щоб до 2050 року потроїти світові потужності виробітку.

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Публічна демонстрація підтримки стала довгоочікуваним визнанням того, що фінансовий сектор має відіграти вирішальну роль у переході до низьковуглецевої енергетики, зазначає Financial Time.

Складність та висока вартість фінансування ядерних проєктів стали перешкодою для будівництва нових електростанцій та призвели до значного уповільнення темпів зростання в західних країнах після будівництва низки реакторів у 1970-х та 1980-х роках.

«Ця подія змінить правила гри», — сказав Джордж Боровас, голова ядерної практики юридичної фірми Hunton Andrews Kurth і член правління Всесвітньої ядерної асоціації.

Досі, за його словами, банкам було політично важко підтримувати нові ядерні проєкти, які часто вимагали схвалення з боку офісу генерального директора.

Водночас банки могли б підтримати нові станції, збільшивши пряме кредитування та проєктне фінансування ядерних компаній, організувавши продаж облігацій або надавши компаніям доступ до приватних інвестиційних чи кредитних фондів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Taras35
Taras35
23 вересня 2024, 18:47
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Наче у них є вибір підтримувати не підтримувати. Держави, корпорації вкладають у певну сферу туди і біжать банки процент отримати з кредитування додаткового.
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