До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійки у купівлі та у продажу. Євро зросло на 3 копійки у купівлі та у продажу.
23 вересня 2024, 17:36
Курс валют на вечір 23 вересня: долар на міжбанку зріс на 13 копійок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 23 вересня
|
Закриття 23 вересня
|
Зміни
|
41,30/41,32
|
41,43/41,45
|
13/13
|
46,09/46,10
|
46,12/46,13
|
3/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,70 грн. Євро купують за 46,00 грн, а продають за 46,58 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,68−41,74, євро — 46,40−46,58 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі