Великі інвестори скуповують акції техкомпаній на тлі зниження ставок ФРС

Хедж-фонди скуповують акції американських технологічних і медійних компаній найшвидшими темпами за чотири місяці через зниження відсоткової ставки Федеральною резервною системо ю США на 50 базисних пунктів, пише Reuters із посиланням на Goldman Sachs.

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Фонди розмістили майже втричі більше довгих позицій, роблячи ставку на зростання акцій сектору інформаційних технологій порівняно з тими, хто робив ставки проти цього, йдеться у повідомленні брокерської компанії.

За даними Goldman Sachs, купівля акцій компаній, що виробляють напівпровідники та супутнє обладнання, переважає над продажем акцій компаній, які виробляють технологічне обладнання, наприклад, виробників компʼютерів, моніторів та жорстких дисків.