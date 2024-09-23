ГУР атакувало ще два російські банки, — ЗМІ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували АТ «Россільгоспбанк» і ПАТ «Московський кредитний банк». Про це пише Укрінформ із посиланням на джерело у розвідці.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Внаслідок атаки порушено роботу сайтів, немає доступу до послуг інтернет-банкінгу, не працюють мобільні застосунки.

«Технічні служби банків поки що навіть приблизно не можуть визначити, коли відновиться стабільна робота сервісів», — додав співрозмовник агентства.

За його словами, фінансові установи РФ є законними цілями для українських Сил безпеки і оборони, оскільки всі вони беруть участь у фінансуванні окупаційної армії.

14 вересня хакери ГУР здійснили чергову кібератаку на банківську систему Росії. Зокрема, потрапили «Банк Росія», «Тінькофф банк», «Газ банк» та платіжна система «СБП».