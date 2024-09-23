За перший рік дії угоди обсяги посилок між Україною та Канадою збільшились на понад 25%, тож «Укрпошта» та партнери вирішили продовжити дію знижок. Про це повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський.
23 вересня 2024, 13:26
«Укрпошта» підписала з Канадою угоду про продовження знижок на тарифи
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Деталі
Зазначається, що знижка 10% буде діяти на габаритні посилки та 15% на «Дрібний пакет PRIME».
Смілянський додає, що відправляти можна з будь-якого з 7 000+ відділень «Укрпошти» до будь-якого з 6200+ відділень Пошти Канади і навпаки. Тарифи діють в обидва напрямки.
Терміни доставлення з України до Канади зараз становлять 7−14 днів завдяки участі DHL Global Match. З Канади до України трохи більше. На зустрічі також домовилися опрацювати нові логістичні шляхи для суттєвого покращення термінів.
Зазначається, що угоди щодо США та Великої Британії вже в процесі.
Джерело: Мінфін
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