«Укрпошта» підписала з Канадою угоду про продовження знижок на тарифи

За перший рік дії угоди обсяги посилок між Україною та Канадою збільшились на понад 25%, тож «Укрпошта» та партнери вирішили продовжити дію знижок. Про це повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський.

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Зазначається, що знижка 10% буде діяти на габаритні посилки та 15% на «Дрібний пакет PRIME».

Смілянський додає, що відправляти можна з будь-якого з 7 000+ відділень «Укрпошти» до будь-якого з 6200+ відділень Пошти Канади і навпаки. Тарифи діють в обидва напрямки.

Терміни доставлення з України до Канади зараз становлять 7−14 днів завдяки участі DHL Global Match. З Канади до України трохи більше. На зустрічі також домовилися опрацювати нові логістичні шляхи для суттєвого покращення термінів.

Зазначається, що угоди щодо США та Великої Британії вже в процесі.