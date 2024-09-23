У Китаї готують додаткові стимули для економіки

Китайський центробанк вперше за рік знизив одну з ключових ставок. Пекін готується активізувати зусилля для зростання економіки, пише Bloomberg.

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Голова центробанку Китая вийде у вівторок на брифінг брифінг щодо фінансової підтримки економічного розвитку разом із двома іншими посадовцями.

Через кілька хвилин після анонсу Народний банк Китаю влив у фінансову систему 74,5 млрд юанів ($10,6 млрд) у рамках 14-денних операцій зворотного РЕПО. При цьому відсоткову ставку було знижено з 1,95% до 1,85% річних.

Ці кроки підкріплюють очікування щодо зниження Китаєм ключової ставки вслід за Федеральною резервною системою США. Центробанк Китаю також нещодавно повідомив, що готує додаткові стимули для економіки.