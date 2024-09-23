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23 вересня 2024, 10:51

Мінцифри планує незабаром запустити «Дія. Підпис» для юросіб

Міністерство цифрової трансформації найближчим часом планують запустити «Дія.Підпис» для юридичних осіб. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Мінцифри Валерія Ткач, передає Укрінформ.

Міністерство цифрової трансформації найближчим часом планують запустити «Дія.
Фото: depositphotos

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Деталі

«Найближчим часом ми плануємо запустити „Дія. Підпис“ для юридичних осіб, щоб бізнес також міг користуватися мобільним застосунком „Дія“. Також будуть розширені категорії щодо подачі заяв до Міжнародного реєстру збитків і ветеринарний паспорт. Ми будемо повідомляти про оновлений функціонал», — зазначила вона.

Згодом юридичні особи (так само як наразі громадяни) отримають можливість послуговуватися «Дія.Підпис» («Дія ID») для віддаленої ідентифікації через мобільний застосунок.

Застосунок також зможе передавати електронні копії документів підприємства до інших інформаційно-комунікаційних систем і накладати віддалений кваліфікований електронний підпис.

Джерело: Мінфін
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