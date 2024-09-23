Курс валют на 23 вересня: долар в банках подешевшав на п'ять копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро не змінилося у покупці та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці та у продажу не змінився. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та додало 1 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 45,95 грн, а продають за 46,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,73, євро — 46,48−46,63 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,30−41,32 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,09−46,10 грн/євро.

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