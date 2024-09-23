Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 330 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 643 750 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 вересня 2024, 8:23
Втрати ворога за 22 вересня: 1 330 російських окупантів, 16 танків та 71 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 643750 (+1330) осіб,
- танків — 8784 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 17252 (+30) од,
- артилерійських систем — 18414 (+81) од,
- РСЗВ — 1197 (+2) од,
- засоби ППО — 949 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15699 (+71),
- крилаті ракети — 2595 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 25102 (+79) од,
- спеціальна техніка — 3145 (+1)
Джерело: Мінфін
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