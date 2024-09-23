Банк Кредит Дніпро запустив новий пакет кешбеків для власників своїх карток

«Кешбек дозволяє не тільки повернути частину витрачених коштів, але й зробити накопичення на майбутні покупки. Так, щомісяця банк пропонуватиме клієнтам вибрати 3 із таких категорій кешбеку: продукти та супермаркети, кафе та ресторани, краса, медицина, авто та АЗС, одяг та взуття, розваги та спорт, кіно, подорожі, тварини, книги, відеоігри, квіти», — повідомила прес-служба Банку Кредит Дніпро.

Активувати кешбек можна в оновленому мобільному застосунку банку FreeBank, де зручно вибрати потрібні категорії. Накопичений кешбек можна перевести на будь-яку картку банку після досягнення мінімальної суми 100 гривень. Максимальна сума кешбеку за категоріями від банку — до 500 грн на місяць. Партнери банку самостійно встановлюють розмір своїх кешбеків за розрахунки картками Банку Кредит Дніпро.

Категорію кешбеку можна легко змінювати в застосунку за умови, якщо за вибраними категоріями не здійснено жодної покупки та не нараховано хоча б 0,01 грн кешбеку.

Кешбек нараховується в гривні за розрахунковими операціями, які клієнти банку здійснили як своїми гривневими картками, так і валютними в Україні та за кордоном.

Програма лояльності від Банку Кредит Дніпро також дозволяє перерахування накопиченого кешбеку на благодійні рахунки.

Раніше Банк Кредит Дніпро повідомив про приєднання до програми «Національний кешбек», яка дозволяє його клієнтам отримувати 10% кешбеку від держави за купівлю українських товарів.