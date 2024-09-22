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22 вересня 2024, 15:02

Техногіганти переконують ЄС у необхідності послабити закон про штучний інтелект

Найбільші світові технологічні компанії роблять останню спробу переконати Європейський Союз застосувати більш м’який підхід до регулювання штучного інтелекту, оскільки вони побоюються ризику мільярдних штрафів, повідомляє Reuters, передає FinTechInsider.

Найбільші світові технологічні компанії роблять останню спробу переконати Європейський Союз застосувати більш м’який підхід до регулювання штучного інтелекту, оскільки вони побоюються ризику мільярдних штрафів, повідомляє Reuters, передає FinTechInsider.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПісля місяців інтенсивних переговорів між різними політичними групами законодавці ЄС у травні погодили Закон про штучний інтелект — перший у світі комплексний набір правил, що регулюють цю технологію.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Після місяців інтенсивних переговорів між різними політичними групами законодавці ЄС у травні погодили Закон про штучний інтелект — перший у світі комплексний набір правил, що регулюють цю технологію. Але поки супровідні кодекси закону не будуть завершені, залишається незрозумілим, наскільки суворо будуть застосовуватися правила щодо систем штучного інтелекту загального призначення, таких як ChatGPT від OpenAI, і скільки позовів щодо авторських прав і багатомільярдних штрафів можуть загрожувати компаніям.

ЄС запросив компанії, науковців та інших зацікавлених допомогти розробити кодекс практики ШІ. За даними джерел, знайомих із ситуацією, було отримано майже 1000 заявок.

Кодекс практики ШІ набуде чинності наприкінці наступного року. Він не буде юридично обов’язковим, але надасть компаніям контрольний список, який вони зможуть використовувати для демонстрації своєї відповідності вимогам. Компанія, яка стверджує, що дотримується закону, але ігнорує кодекс, може зіткнутися з судовими справами.

Джерело: Мінфін
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