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22 вересня 2024, 12:28

Фіни не знайшли кому надати кредит в Україні на маневрову генерацію, попри попит

Фінляндія не знайшла в Україні, кому дати кредит на маневрову генерацію. Хоча в українських підприємців існує дефіцит коштів на розбудову маневрової генерації, але з доступних джерел вони їх не залучають. Про це пише Liga.net.

Фінляндія не знайшла в Україні, кому дати кредит на маневрову генерацію.

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Ситуацію назвали «парадоксом»

Державне експортно-кредитне агентство Фінляндії Finnvera не знайшло в Україні проєктів з розбудови розподіленої генерації на 2024 рік. Про це розповів директор з розвитку ринків у Східній Європі фінської машинобудівної компанії Wärtsilä Energy Ігор Петрик.

Він назвав це «парадоксом», бо українські інвестори стикаються зі складнощами у пошуку фінансування енергетичних проєктів. Але водночас не користуються наявними для цього можливостями.

«Finnvera має бюджет на 2024 рік на Україну у розмірі 50 млн євро. Треба зазначити, що це пробний крок, бо минулого року через війну не було зовсім нічого», — вказав Петрик.

В проєкт у приблизно в половину з зазначеної суми увійшла одна з фінських технологічних компаній. Але цей проєкт не є енергетичним, вказав Петрик.

«Попри наші намагання, поки що не видно кандидатів на решту бюджету в нашому сегменті. Звичайно, у Finnvera є критерії відбору, і на цьому етапі найбільшу вагу має кредитоздатність отримувача експортних гарантій, навіть не життєздатність інвестиційного проєкту», — каже представник Wärtsilä Energy.

Чому фіни не знайшли клієнтів

На його думку, це пов’язано з тим, що в українській енергетиці існує «дефіцит розуміння засад створення інвестиційно-привабливого поля, якщо мова не про „зелені“ чи якісь інші спеціальні тарифи».

«Для масштабування програми створення розподіленої високоманевреної генерації не обійтися без залучення МФО та фондів держав-партнерів», — констатував Петрик.

Українська влада стимулює розбудову нової маневрової генерації через різні заходи. Але, наприклад, пільгова кредитна програма 5−7−9, якою з літа можна користуватися для придбання газопоршневих станцій, не буде ефективною для створення децентралізованої енергосистеми.

Пільговий кредит у 150 млн грн — такою є максимальна сума займу по 5−7−9 на газопоршневу станцію — «ніяк не допомагає» у створенні повноцінної електростанції на 20 чи 30 МВт, пояснює представник Wärtsilä Energy. Сума вкладень у побудову 1 МВт газопоршневої станції коштує від 1 млн євро.

Ефективними з погляду балансування енергосистеми можуть бути станції потужністю від 10 МВт, які здатні реагувати на команди диспетчера щодо збільшення чи зупинки генерації, додає представник Wärtsilä Energy.

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Джерело: Мінфін
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